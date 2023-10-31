Песков: выборы еще не объявлялись, но многие возможные кандидаты соответствуют критериям

По словам пресс-секретаря президента РФ, "может появиться разное количество кандидатов"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Предвыборная кампания в России еще не объявлялась, но многие потенциальные кандидаты соответствуют критериям, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Может появиться разное количество кандидатов. У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "пока еще предвыборная кампания не объявлялась".

Комментируя информацию о том, что бывший депутат Госдумы от "Союза правых сил", депутат совета депутатов Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией "Гражданская инициатива" и таким образом стал первым появившимся претендентом на высший руководящий пост в стране, Песков подчеркнул, что де-юре "пока нет первого кандидата". "Первый кандидат будет после того, как он зарегистрирован", - отметил представитель Кремля.