Песков: события в Махачкале проанализируют, чтобы исключить такое в будущем

Президент Владимир Путин на совещании по следам этих событий заявил, в частности, что беспорядки были инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. События в аэропорту Махачкалы по итогам следственных действий будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, последуют ли оргвыводы по ситуации в столице Дагестана.

"Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия, и после этого, конечно, будет ситуация анализироваться: что необходимо для того, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о конкретных поручениях по итогам совещания 30 октября у президента РФ Владимира Путина, Песков отметил, что о подробностях проинформировать не может, так как мероприятие носило закрытый характер (за исключением вступительного слова главы государства).

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.

Президент РФ на совещании 30 октября по следам этих событий заявил, в частности, что беспорядки были инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада.