Песков: РФ будет защищать права Кузьмичева как гражданина России, если он пожелает

Пресс-секретарь президента признался, что не знаком с ситуацией с задержанием совладельца компании "Альфа-Групп" французской полицией по подозрению в отмывании денег

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия будет содействовать защите прав совладельца компании "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева как гражданина РФ, если он пожелает этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, он [Кузьмичев] - гражданин Российской Федерации, соответственно, мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации через наше дипломатическое представительство, - отметил представитель Кремля. - После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России".

При этом Песков признался, что не знаком с ситуацией с задержанием Кузьмичева французской полицией по подозрению в отмывании денег, о чем сообщала газета Le Monde, но читал о произошедшем в СМИ.

Согласно сведениям Le Monde, Кузьмичев был задержан в понедельник, а в его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски. По утверждению издания, в отношении бизнесмена ведется расследование в связи с возможным отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями. В марте 2022 года Евросоюз ввел санкции против Кузьмичева в связи с конфликтом на Украине. Вслед за этим власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие предпринимателю, который подал затем иск на французскую таможню. К концу года аресты с обеих яхт были сняты.