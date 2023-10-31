31 октября, 10:08

Дума поручит комитетам изучить факты иностранного влияния на события в Дагестане

По последним данным, задержали более 80 участников беспорядков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума намерена поручить комитетам палаты по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции разобраться с фактами, свидетельствующими об иностранном информационном влиянии на события в Дагестане. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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"Госдума даст протокольное поручение комитетам по информполитике и по безопасности: разобраться в наличии фактов иностранного информационного влияния на события в Махачкале 29 октября", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержали более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. 

Теги:
РоссияДагестанХинштейн, Александр Евсеевич
© Информационное агентство ТАСС
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