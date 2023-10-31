Итоги совещания по Дагестану, уход западных компаний и выборы. Темы брифинга Пескова

Итоги прошедшего вечером в понедельник совещания по беспорядкам в Дагестане, уход некоторых западных компаний, а также предстоящие президентские выборы стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.
- Во второй половине дня у него ожидается одна публичная встреча, о ней проинформируют позднее.
Об итогах совещания вечером в понедельник
- "Совещание было закрытое", поэтому конкретики о его содержании не будет. "По составу участников вы сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействия" вмешательству извне.
- "Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия. И после этого, конечно, ситуация будет анализироваться". "Что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем".
Об уходе западных компаний
- "Это не связано с падением курса рубля". "Курс рубля, действительно, подвержен волатильности", как и другие валюты, "это нормальный экономический процесс".
- "Те компании, которые уходят <...>, выходить они будут на тех условиях, на которых скажут в [правительственной] комиссии": "свободного выхода быть не может, и комиссия это строго регулирует". С учетом той "квазивойны", которая ведется Западом против РФ, в отношении западных компаний "действует особый режим".
- "Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть, кто-то скажет, что это звучит противоречиво - нет, вовсе нет". Хотя одни компании уходят, другие - "проявляют повышенный интерес". "Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний".
О задержании во Франции совладельца "Альфа-Групп"
- "Я не знаком с этой ситуацией". "Мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации".
- "Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России".
О выдвижении Бориса Надеждина кандидатом в президенты
- "Пока нет первого кандидата - первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован".
- "Может появиться разное количество кандидатов", критериям по конституции соответствуют многие.
- "Пока еще предвыборная кампания не объявлялась".
О предложениях Турции реформировать ООН
- "Мы считаем, что по-прежнему система Организации Объединенных Наций, несмотря на определенную неэффективность <...>, остается единственным и безальтернативным международным механизмом".
- "Подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует международного консенсуса". Возможен ли он, "на этот вопрос может ответить только будущее".