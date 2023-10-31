Итоги совещания по Дагестану, уход западных компаний и выборы. Темы брифинга Пескова

Итоги прошедшего вечером в понедельник совещания по беспорядкам в Дагестане, уход некоторых западных компаний, а также предстоящие президентские выборы стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.

Во второй половине дня у него ожидается одна публичная встреча, о ней проинформируют позднее.

Об итогах совещания вечером в понедельник

"Совещание было закрытое", поэтому конкретики о его содержании не будет. "По составу участников вы сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействия" вмешательству извне.

"Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия. И после этого, конечно, ситуация будет анализироваться". "Что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем".

Об уходе западных компаний

"Это не связано с падением курса рубля". "Курс рубля, действительно, подвержен волатильности", как и другие валюты, "это нормальный экономический процесс".

"Те компании, которые уходят <...>, выходить они будут на тех условиях, на которых скажут в [правительственной] комиссии": "свободного выхода быть не может, и комиссия это строго регулирует". С учетом той "квазивойны", которая ведется Западом против РФ, в отношении западных компаний "действует особый режим".

"Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть, кто-то скажет, что это звучит противоречиво - нет, вовсе нет". Хотя одни компании уходят, другие - "проявляют повышенный интерес". "Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний".

О задержании во Франции совладельца "Альфа-Групп"

"Я не знаком с этой ситуацией". "Мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации".

"Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России".

О выдвижении Бориса Надеждина кандидатом в президенты

"Пока нет первого кандидата - первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован".

"Может появиться разное количество кандидатов", критериям по конституции соответствуют многие.

"Пока еще предвыборная кампания не объявлялась".

О предложениях Турции реформировать ООН