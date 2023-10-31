31 октября, 09:45,
обновлено 31 октября, 10:05
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ заявил, что США через Катар контактируют с руководством ХАМАС

В СМИ ранее появилась информация о том, что Вашингтон в настоящее время ведет такие контакты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Американская сторона контактирует с руководством палестинского радикального движения ХАМАС через Катар, подтвердили ТАСС в МИД РФ.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что США в настоящее время ведут такие контакты. "Это так", - отметили в российском дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе. 

Теги:
СШАКатарРоссияПалестино-израильский конфликт
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