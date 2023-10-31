В РФ второй этап открытия воздушного пространства для БПЛА запланировали в марте

В настоящее время Минтранс России и регионы проводят работу над унификацией порядка выдачи соответствующих разрешений

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Второй этап открытия воздушного пространства для использования беспилотников планируется в марте 2024 года, первый этап этой работы реализуется в настоящее время. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"С 1 марта 2024 года планируется второй этап открытия воздушного пространства - вступление в силу изменений правил использования воздушного пространства, согласно которым в регионах можно будет устанавливать зоны полетов беспилотников весом менее 30 кг. В таких зонах с учетом параметров беспилотника разрешение требоваться не будет", - сказано в сообщении.

В настоящее время Минтранс России и регионы проводят работу над унификацией порядка выдачи разрешений на использование воздушного пространства - в зависимости от установленного уровня готовности. Это полномочия регионов, но Минтранс предложил использовать унифицированные правила. "Задача - создать прозрачный и четкий, унифицированный по всей стране механизм выдачи разрешений. Сегодня в регионах действуют разные правила, и это представляет собой достаточно серьезный институциональный барьер для развития отрасли", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Сейчас реализуется первый этап открытия воздушного пространства. Работа проводится Росавиацией и Минтрансом совместно с регионами. Так, в Томской области организована работа по обеспечению полетов беспилотников на высоте до 150 м в двух районах в порядке, установленном Федеральными правилами использования воздушного пространства. Это временный режим для проведения полетов беспилотников в общеобразовательных и спортивных целях. Ведется работа с Москвой, Московской и Самарской областями и другими субъектами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках третьего этапа при росте количества беспилотников будут организованы маршруты и возможность выполнения полетов с закреплением интервалов движения между беспилотниками с учетом их скорости. На четвертом этапе планируется интеграция беспилотников в единое воздушное пространство. Для этого их необходимо будет оборудовать по аналогии с пилотируемой авиацией, сказано в пресс-релизе правительства РФ. Уточняется, что речь идет о линии связи с диспетчером, защите от столкновения, взаимодействии пользователей с единой системой организации воздушного пространства.

Регионам в течение месяца предстоит определиться с готовностью участвовать в общем поэтапном процессе внедрения разработанных Минтрансом унифицированных условий открытия неба для беспилотников, чтобы исходя из этого был актуализирован список регионов для предоставления федеральных субсидий на развитие отрасли.