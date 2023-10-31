31 октября, 10:05
Палестино-израильский конфликт

Богданов и посол Иордании обсудили развитие ситуации в секторе Газа и вокруг него

Стороны подчеркнули необходимость объединения международных усилий для прекращения огня и оказания гуманитарной помощи населению

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили развитие ситуации в секторе Газа и вокруг него, подчеркнув необходимость объединения международных усилий для прекращения огня и оказания гуманитарной помощи населению.

"В ходе доверительного обмена мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня основное внимание было уделено развитию ситуации в секторе Газа и вокруг него. При этом подчеркивалась необходимость консолидации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарной помощи населению палестинского анклава", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы также были затронуты вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес международной проблематике.

Встреча состоялась по просьбе иорданского дипломата. 

Теги:
ИорданияРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация