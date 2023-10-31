Богданов на встрече с послом Израиля отметил важность безопасной эвакуации россиян из Газы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что желание эвакуироваться из сектора Газа выразили около 1 тыс. граждан России и стран СНГ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов отметил на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви важность безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа и обеспечения доставки туда гуманитарных грузов.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта. При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава", - сообщили в российском дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что желание эвакуироваться из сектора Газа выразили около тысячи граждан России и стран СНГ.