Комиссия Думы просит снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова

Она отправит это предложение в Совет Думы и просит рассмотреть вопрос 1 ноября

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам рекомендовала палате снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков (фракция КПРФ).

"Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго", - сказал он по итогам заседания комиссии.

Об отправке предложения в Совет Думы

Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам направит свое предложение снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова в Совет Думы, предложит рассмотреть вопрос уже в среду. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Мы поддержали решение комиссии по этике, направим материалы сейчас на Совет Думы. Наверное, [Совет Думы] вынесет [вопрос] на пленарное заседание и палата будет определяться по существу", - сказал Аршба, уточнив, что предлагается рассмотреть вопрос уже в среду. "Чего тут откладывать в долгий ящик, это просто вопрос дисциплины", - добавил он.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых они входят. "Мы по существу не разбирали само нарушение", - отметил Аршба, указав, что Власов был приглашен на заседание комиссии, ему было рекомендовано изложить все его аргументы на заседании Госдумы.

Сам Власов в беседе с журналистами заявил, что комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, в которую он входит, сама ввела возможность дистанционного голосования, он пользовался ею при рассмотрении малозначимых вопросов. При этом, по словам Власова, ему вменяют в вину отсутствие на заседаниях комиссии в 2022 году. "Они сами проводят онлайн-комиссию, говорят, что можно проголосовать, отправить свое решение. А потом они говорят, что это не считается", - сказал он, связав принятое решение с его разногласиями с руководством его партии.

Белоусов с августа 2022 года объявлен в розыск, депутат осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.