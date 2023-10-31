Володин обсудил с председателем комиссии парламента Ирана ситуацию в Газе

Вахид Джалалзаде поблагодарил руководство РФ "за эффективные меры, которые Россия предпринимает на площадке Совета Безопасности"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателем комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщается на ​​​​​сайте Госдумы.

"Состоялась встреча Вячеслава Володина и председателя комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахида Джалалзаде. Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества России и Ирана, обеспечения региональной безопасности, а также ситуация в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джалалзаде передал Володину послание председателя парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, в котором содержится призыв к осуждению израильской агрессии и просьба оказать дополнительную поддержку народу Палестины, в том числе по парламентской линии. "Вашингтон делает все, чтобы было больше напряжения в разных уголках мира. За счет этого он пытается сохранить свою гегемонию. Мы с вами видим: то, что произошло на Украине, - это вина исключительно США. Сегодня, когда война полыхает в секторе Газа, гибнут дети, женщины, старики, мы считаем, что в этом виновен Вашингтон", - приводятся слова председателя Госдумы.

По его мнению, в вопросе поддержки евреев США также руководствуются двойными стандартами. "Через спецслужбы и своих приспешников на Украине они сделали все для того, чтобы начались погромы евреев. За этим стоят США, украинские спецслужбы. Вдумайтесь: одной рукой на территории Ближнего Востока, в Израиле они защищают евреев, а другой рукой делают все, чтобы тех же евреев, но на территории других государств обижали. Это недопустимо", - подчеркнул Володин.

В свою очередь Джалалзаде поблагодарил руководство РФ "за эффективные меры, которые Россия предпринимает на площадке Совета Безопасности, а также положительный голос России в пользу резолюции, которая была принята на площадке Генассамблеи ООН". Председатель Госдумы попросил передать спикеру парламента Ирана приглашение посетить Россию с официальным визитом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.