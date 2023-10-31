31 октября, 11:24,
обновлено 31 октября, 11:34
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили по телефону ближневосточное урегулирование

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд также затронули вопросы двусторонних отношений и взаимодействие в формате БРИКС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону урегулирование в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам телефонного разговора.

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"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в формате БРИКС в контексте решения лидеров объединения на XV саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа о приглашении новых участников в БРИКС с 1 января 2024 года. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу ближневосточного урегулирования", - указали в ведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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