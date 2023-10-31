31 октября, 11:47

Патрушев: США спровоцировали и продолжают подогревать обострение на Ближнем Востоке

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

"Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения", - подчеркнул он.

Патрушев обратил внимание, что "вместо содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, США, наоборот, способствуют его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион". "При этом ими преследуются цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности", - заметил он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация