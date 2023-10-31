Богданов и посол Египта обсудили эвакуацию иностранцев из Газы через республику

Стороны обсудили важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на создание палестинского государства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили вопросы эвакуации иностранных граждан через египетскую территорию.

"В ходе беседы основное внимание было уделено резкому обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и решения острейших гуманитарных проблем в секторе Газа, включая вопросы эвакуации иностранных граждан через египетскую территорию, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подчеркнута также важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на реализацию законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года".

Как отметили в МИД РФ, при обсуждении некоторых практических аспектов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимодействия "акцент был сделан на задаче внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках".