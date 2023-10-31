31 октября, 14:15,
обновлено 31 октября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

Богданов и посол Египта обсудили эвакуацию иностранцев из Газы через республику

Стороны обсудили важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на создание палестинского государства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили вопросы эвакуации иностранных граждан через египетскую территорию.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"В ходе беседы основное внимание было уделено резкому обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и решения острейших гуманитарных проблем в секторе Газа, включая вопросы эвакуации иностранных граждан через египетскую территорию, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подчеркнута также важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на реализацию законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года".

Как отметили в МИД РФ, при обсуждении некоторых практических аспектов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимодействия "акцент был сделан на задаче внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках". 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация