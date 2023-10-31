Лавров назвал неприемлемыми участившиеся удары Израиля по территории Сирии

Министр иностранных дел России также указал на недопустимость распространения палестино-израильского конфликта на сирийскую территорию

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом указал на неприемлемость израильских авиаударов по Сирии, которые участились на фоне событий вокруг сектора Газа.

"Он [Лавров] отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров в разговоре с главой МИД Сирии указал на недопустимость распространения палестино-израильского конфликта на сирийскую территорию, сообщили в МИД РФ.

Лавров и глава МИД Сирии подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений СБ ООН по сирийскому урегулированию, акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в арену сведения геополитических счетов.