31 октября, 14:56,
обновлено 31 октября, 15:08
Палестино-израильский конфликт

Лавров назвал неприемлемыми участившиеся удары Израиля по территории Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Министр иностранных дел России также указал на недопустимость распространения палестино-израильского конфликта на сирийскую территорию

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом указал на неприемлемость израильских авиаударов по Сирии, которые участились на фоне событий вокруг сектора Газа.

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"Он [Лавров] отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров в разговоре с главой МИД Сирии указал на недопустимость распространения палестино-израильского конфликта на сирийскую территорию, сообщили в МИД РФ.

Лавров и глава МИД Сирии подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений СБ ООН по сирийскому урегулированию, акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в арену сведения геополитических счетов. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаСирияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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