31 октября, 16:03
Военная операция на Украине

Небензя заявил, что Киев использует рукотворные трагедии, чтобы выпросить помощь у Запада

По словам постоянного представителя России при ООН, у Украины была "не одна возможность заставить пушки замолчать"

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Украинские власти используют резонансные рукотворные трагедии, чтобы выпросить помощь у западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации на Украине.

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По его словам, Киев "выклянчивает все новую и новую западную помощь, для этого ему нужны резонансные трагедии, которыми можно было разжалобить западную публику". "Поэтому падающие на гражданские объекты ракеты украинского ПВО выдаются Киевом и его кукловодами за российские удары, вопреки фактам и видеодоказательствам. А если этих фактов нет, то в ход идут гнусные рукотворные трагедии <...>, опровержения их авторов не смущают", - отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что у Украины была "не одна возможность заставить пушки замолчать". 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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