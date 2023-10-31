Небензя: Россия знает цену крокодиловым слезам Запада по вопросу Украины

Поспред РФ при ООН отметил, что Запад уже показал свою двуличность в гуманитарном вопросе на Ближнем Востоке

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Россия знает истинную цену усилиям и крокодиловым слезам западных стран относительно гуманитарной ситуации на Украине, Запад уже показал свою двуличность в гуманитарном вопросе на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Прекрасно понимаем истинную цену ваших [Запада] усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

"Нам ваш совет: вместо этого циничного и двуличного спектакля сделайте что-нибудь хорошее для украинского народа, а именно - не дайте преступному неонацистскому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", - резюмировал глава российского диппредставительства.