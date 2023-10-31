Постпредство РФ: ЦИК Молдавии отказал в аккредитации наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ от России

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии без объяснения причин отказала в аккредитации части российских наблюдателей из состава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за муниципальными выборами в республике. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при международной организации.

"По мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство этого государства-участника ОБСЕ наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплекой. На этот раз речь идет об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии", - подчеркнули в постпредстве РФ при ОБСЕ.

Постпредство потребовало от Кишинева соблюдения своих обязательств перед организацией. Дипмиссия также настаивает на срочном вмешательстве в ситуацию руководства БДИПЧ. "Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а [от] руководства БДИПЧ - принять срочные меры для выправления ситуации", - подчеркнули в постпредстве.