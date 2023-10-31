Небензя указал СБ ООН на разницу между обстановкой на Украине и в секторе Газа

По словам постоянного представителя России при ООН, высокоточным ударам подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом Киевского режима, включая склады боеприпасов и расположения ВСУ, замаскированные под объекты гражданской инфраструктуры

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на разницу в обстановке на Украине спустя почти два года конфликта и в секторе Газа спустя всего три недели боевых действий.

"Вы наперебой сегодня кричите о разрушенных украинских городах и якобы неизбирательных российских ударах. Хочу попросить вас не полениться и залезть в интернет почитать украинские новости, посмотреть телевидение, там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходит транспорт, работают школы и госпитали, разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действия украинской ПВО, о чем мы уже сегодня и не только сегодня говорили. И это спустя почти два года специальной военной операции, которую мы начали для того, чтобы остановить войну Киевского режима против населения Донбасса", - сказал он, выступая на Совете Безопасности по Украине.

Дипломат подчеркнул, что высокоточным ударам подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом Киевского режима, включая склады боеприпасов и расположения ВСУ, замаскированные под объекты гражданской инфраструктуры.

"А теперь посмотрите на картинки из сектора Газа, который Израиль пытается сровнять с землей в течение всего лишь трех недель. И вы увидите разрушенные, сожженные дотла города, больницы и школы", - подчеркнул он.

"Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос - сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Сколько раз попытались созвать по этому поводу заседания Совета Безопасности? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем", - заключил Небензя.