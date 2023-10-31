Небензя заявил, что Запад сознательно замалчивает сведения о жертвах на Донбассе

По словам постоянного представителя России при ООН, за период с мая 2014 года по сентябрь 2023 года "только на территории ДНР погибло свыше 9 тыс. мирных жителей, из них 230 детей, ранено более 13 тыс. людей, в том числе 825 детей"

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Западные страны сознательно замалчивают сведения о числе жертв среди мирного населения на Донбассе и о целенаправленных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

"Сведения о жертвах разрушений на территории Донбасса и при Азове нашими западными коллегами сознательно замалчивается", - сказал он, подчеркнув, что за период с мая 2014 года по сентябрь 2023 года "только на территории ДНР погибло свыше 9 тыс. мирных жителей, из них 230 детей, ранено более 13 тыс. людей, в том числе 825 детей".

"С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года только территория ДНР подверглась артиллерийским ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На территории республики за это время погибли 4 712 мирных жителей, в том числе 139 детей, 5 289 человек, включая 356 детей, получили ранения", - также указал Небензя.

При этом дипломат подчеркнул, что точные данные о жертвах разрушений в новых российских регионах еще обобщаются, ведь "ВСУ обстреливают их практически ежедневно".

Небензя указал, что западными странами замалчивается и тот факт, что ВСУ с самого начала конфликта на Донбассе в 2014 году "проводят целенаправленные атаки именно на критическую гражданскую инфраструктуру", однако "никто из наших западных коллег за эти годы не сказал об этом ни слова".