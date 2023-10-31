31 октября, 17:52,
обновлено 31 октября, 18:05

Путин подписал указ о смене губернатора Вологодской области

Олег Кувшинников. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Олег Кувшинников
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент поблагодарил Олега Кувшинникова за итоги его работы и назначил Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора региона

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области, текст документа передает пресс-служба Кремля.

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"Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О. А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области", - говорится в указе. Согласно ему, решение принято "в связи с заявлением" Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

Путин 31 октября лично встретился с Кувшинниковым и Филимоновым, поблагодарил прежнего губернатора за итоги его работы и пожелал успехов новому губернатору. 

"Георгию Викторовичу хочу пожелать успехов. Вам эта область не чужая, надеюсь, что все, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, - он сохранится", - сказал глава государства на встрече.

Обращаясь к Кувшинникову, он отметил: "Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали для Вологодской области". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
© Информационное агентство ТАСС
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