Филимонов будет применять успешные практики Подмосковья в управлении Вологодской областью

Врио губернатора региона также добавил, что область имеет потенциал, который предстоит раскрыть

ТАСС, 31 октября. Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов, ранее занимавший пост зампреда Московской области, намерен применять успешные практики Подмосковья в управлении регионом. Об этом Филимонов рассказал ТАСС.

"Будем активно применять передовые практики, которые показали эффективность в Московской области. Два года в правительстве Подмосковья пролетели стремительно. Сердечно благодарен своему наставнику - губернатору [Андрею] Воробьеву за предоставленную возможность работать в образцовой и во многих отношениях передовой управленческой команде. При постоянной поддержке Андрея Юрьевича мы реализовывали сложные проекты и добивались реальных результатов", - сказал Филимонов.

Он также поблагодарил председателя правительства Московской области Ильдара Габдрахманова "за профессиональную прокачку и поддержку".

Филимонов добавил, что регион обладает потенциалом, который предстоит раскрыть.

"Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. Нужно создавать новые точки роста экономики региона, комфортную среду для жителей всех поселений области, вовлекать и молодых ребят, и людей с опытом в созидательные инициативы. Все это касается как социально-экономического блока, так и культурного, и спортивного направлений", - сказал собеседник агентства.

Бывший глава региона Олег Кувшинников отметил, что область прошла путь от предбанкрота к финансовой стабильности.

"Мы вместе прошли путь от предбанкротного состояния бюджета области до одного из лидеров среди регионов страны по финансовой и экономической стабильности. Этот путь был сложен и тернист. Мы начинали с масштабной антикризисной программы: сокращение расходов, оптимизация структуры управления, снижение объемов государственного долга. И как результат - сейчас в области рекордный бюджет развития и устойчивая к внешним финансовым шокам подушка безопасности", - сказал Кувшинников.