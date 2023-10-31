В СФ считают, что новый глава Вологодчины применит свой управленческий опыт в регионе

Сенатор Ольга Данилова отметила, что Вологодская область находится "в достаточно хорошем состоянии, поле деятельности у него огромное"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый глава Вологодской области Георгий Филимонов может применить свой предыдущий опыт управленческой работы в регионе, который знает. Таким мнением поделилась с ТАСС сенатор от исполнительной власти Вологодской области Ольга Данилова.

"Он представляет, что такое Вологодская область, что нужно сделать для региона, - сказала она. - Губернатор молодой, у него есть какие-то идеи, он понимает, как руководить областью, потому что опыт его предыдущей работы может применить и у нас в Вологодской области".

Она добавила, что Вологодская область находится "в достаточно хорошем состоянии, поле деятельности у него огромное".

31 октября 2023 г. президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, занимавшего пост заместителя председателя правительства Московской области.