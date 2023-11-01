Замглавы МИД России назвал тревожным доклад США по стратегическим вопросам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Текст доклада комиссии при Конгрессе США, занимающей вопросами американской стратегической концепции, опубликованный в середине октября, можно назвать тревожным, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Текст тревожный. Он отражает настрой влиятельной группы отставников, которые так или иначе аффилированы с двумя партиями, попеременно контролирующими органы власти в США (республиканской и демократической - прим. ТАСС)", - указал высокопоставленный дипломат, чьи слова приводит издание "Коммерсантъ".

"Замах огромный. Этот шопинг-лист, по сути дела, бесконечен, - продолжил Рябков. - [В] условиях бюджетно-финансового беспредела, который творится в США, получить финансирование может все что угодно, была бы лишь политическая воля и соответствующее решение".

По его словам, в этом контексте наблюдается "потенциально достаточно тревожная ситуация". "Любые "хотелки" лиц, которые правильно подают свои интересы, пожелания и приоритеты в структурах, отвечающих за финансирование, могут так или иначе удовлетворяться", - отметил замглавы МИД РФ.

Предложения США

Комментируя полученные ранее от США в неофициальной форме предложения по вопросам стратегической стабильности, Рябков пояснил, что в настоящий момент он не может "дать прогноз по временному диапазону" ответа российской стороны на соответствующую инициативу. "Не потому, что документ архисложный или содержит элемент новизны. Но это часть более широкой политической картины. Будем ли мы давать какой-то формальный ответ на этот документ, не будем, этот сюжет на сегодня не рассматривается", - пояснил он.

Как отметил замминистра, российская сторона продолжает внутреннее обсуждение того, что заложено в этом документе. "Мы оцениваем тезисы, которые там отражены под углом в том числе конкретных действий Вашингтона, - продолжил Рябков. - И мы не можем абстрагироваться от панорамы антироссийских проявлений, которые и сам Вашингтон, и его сателлиты умножают постоянно в разных областях".

"Поэтому на сегодня обсуждать саму перспективу возобновления диалога по стратстабильности или по контролю над вооружениями с США совершенно неактуально", - заключил он.