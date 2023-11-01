Сенатор Вологодской области считает, что управленческий опыт Филимонова пригодится региону

По словам Ольги Даниловой, новый губернатор понимает, как руководить областью и что нужно для нее сделать

ТАСС, 1 ноября. Новый глава Вологодской области Георгий Филимонов может применить свой предыдущий опыт управленческой работы в регионе, который знает. Таким мнением поделилась с ТАСС сенатор от исполнительной власти Вологодской области Ольга Данилова.

"Он представляет, что такое Вологодская область, что нужно сделать для региона, - сказала она. - Губернатор молодой, у него есть какие-то идеи, он понимает, как руководить областью, потому что опыт его предыдущей работы может применить и у нас в Вологодской области".

Она добавила, что Вологодская область находится "в достаточно хорошем состоянии, <…> поле деятельности у него огромное".

Как отметил мэр города Череповца Вадим Германов, за время работы на губернаторском посту Олега Кувшинникова его родной Череповец рос, развивался, становился удобнее и комфортнее. "Пожалуй, никто из череповчан не будет спорить о том, что главное достижение Олега Кувшинникова - строительство Архангельского моста. Проект открыл горизонты развития на десятилетия вперед, стал знаковым событием в жизни нашего города"- написал Германов в своем Telegram-канале.

Мэр Вологды Сергей Воропанов также отметил масштабное строительство в столице области школ, детских садов, спортивных сооружений, дорог и мостов.

31 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, занимавшего пост заместителя председателя правительства Московской области.