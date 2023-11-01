Захарова: РФ ответит на действия Болгарии в отношении корреспондента "Российской газеты"

Александру Гацаку аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака, которому аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции.

"Собственный корреспондент "Российской газеты" в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей "черную метку" - ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры".

Ранее, как сообщили ТАСС в пресс-службе издания, МИД Болгарии без объяснения причин аннулировал аккредитацию собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака и угрожает ему экстрадицией.