1 ноября, 06:55,
обновлено 1 ноября, 07:09

Захарова: РФ ответит на действия Болгарии в отношении корреспондента "Российской газеты"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Александру Гацаку аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака, которому аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции.

"Собственный корреспондент "Российской газеты" в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей "черную метку" - ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры".

Ранее, как сообщили ТАСС в пресс-службе издания, МИД Болгарии без объяснения причин аннулировал аккредитацию собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака и угрожает ему экстрадицией. 

Теги:
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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