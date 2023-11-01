Грызлов: Москва и Минск имеют право игнорировать обвинения в депортации украинских детей

Посол России в Белоруссии напомнил о том, что дипломаты из США и ЕС отказались посетить места отдыха детей из Донбасса в республике, хотя такая возможность им была предоставлена в начале октября

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия имеют полное право игнорировать обвинения Запада в депортации украинских детей как несостоятельные. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Дипломаты из США и ЕС отказались посетить места отдыха детей [из Донбасса] в Беларуси, хотя такая возможность им была предоставлена буквально в начале октября. Мне кажется, после такого демарша мы имеем полное право игнорировать любые дальнейшие выпады и обвинения в наш адрес как несостоятельные. Россия и Беларусь продолжат помогать детям, и мнение западных столиц на этот счет нас попросту не интересует", - сказал дипломат во время встречи в посольстве с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Посол напомнил о том, что в рамках Союзного государства Белоруссии и России ведется колоссальная работа по оказанию помощи детям, пострадавшим от агрессии киевского режима, организации их реабилитации, отдыха и содействию воссоединению семей. "Но когда Россия в полном соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими международными актами эвакуирует детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию". Когда белорусские власти и волонтеры привозят детей из новых регионов России на отдых в лагеря и санатории на территории республики, а с 2021 года здесь побывали уже 2 250 ребят с освобожденных территорий, Запад обвиняет Минск в каком-то "содействии незаконному вывозу", - сказал Грызлов.

Он указал на то, что "ни одна страна или организация в мире не сделала столько для обеспечения безопасности и благополучия украинских детей, сколько Россия и Беларусь". "Я имею в виду конкретные проекты, действия и результаты, а не лживые речи некоторых западных политиков, выражающих наигранную "озабоченность ситуацией", - подчеркнул посол.

"Этих людей [на Западе] не заботит ничего, кроме самопиара и электорального рейтинга. Все годы, пока ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) утюжили натовскими снарядами Донбасс, Запад молча наблюдал, как дети гибли под обломками школ, детских садов, больниц и жилых домов. Их страдания никого не интересовали до тех пор, пока извращенные западные стратеги не додумались превратить их в инструмент "оказания давления на Россию". Это просто запредельный уровень цинизма", - заявил Грызлов.

В начале октября аккредитованные в Белоруссии дипломаты, которые по приглашению МИД страны посетили Новополоцк, убедились в том, что прибывшие для оздоровления дети из Луганской Народной Республики находятся в республике на законных основаниях. Дипломаты из стран Запада, обвинявших Минск в "депортации украинских детей", от встречи с детьми отказались.