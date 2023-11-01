1 ноября, 07:41
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ в Израиле сообщил, что в секторе Газа удерживают пять-шесть граждан России

В секторе Газа удерживаются пять-шесть граждан РФ - посол в Израиле.

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Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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