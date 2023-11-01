Лавров: все больше людей в мире воспринимают РФ как защитницу традиционных ценностей

Глава МИД России обратил внимание на то, что в западных странах размываются традиционные ценности, пересматриваются базовые нормы морали

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Все большее число людей в мире не просто симпатизируют РФ, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

"Россия, как государство-цивилизация, продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости. Опора на идеалы, общие для основных религий и культур, уважение самобытности народов мира, их право на собственный путь развития - важнейшее подспорье в деле поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности. Такая созидательная линия пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе. Все большее число людей, в том числе и на европейском континенте, не просто симпатизирует нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и ценностей, настоящих ценностей".

Лавров подчеркнул, что отечественная дипломатия, опираясь на накопленный российским народом уникальный опыт мирного сосуществования представителей различных религий и культур, "продолжит последовательно продвигать мирную, позитивную, взвешенную повестку дня в интересах снижения конфликтности, формирования более справедливой архитектуры международных отношений, которая должна отражать многообразие современного мира, его стабильность и тем самым обеспечивать максимально хорошие внешние условия для внутреннего развития" России.

. "Агрессивно насаждается вседозволенность, доведенная до абсурда толерантность, различные деструктивные модели поведения, вводятся запреты на религиозную атрибутику. В Евросоюзе закрывают глаза на кощунство в отношении мусульманских святынь, на действия по разрушению, без преувеличения, православия, - отметил Лавров. - Такой курс, который реализуется вопреки чаяниям большинства рядовых граждан, наносит непоправимый ущерб нравственному здоровью людей, лишает их цивилизационных корней и ведет к взаимному отчуждению, обезличиваю, саморазрушению общества. А в худших проявлениях способствует росту радикализма, агрессивного национализма, неонацизма, ксенофобии и нетерпимости".

Глава российского дипведомства также указал на то, что глубокую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки неолиберальной элиты Запада навязать другим народам, чуждые им, так называемые ценности.