Пасечник заявил, что ВСУ за неделю потеряли свыше 115 военных при попытках атаковать ЛНР

По словам главы республики, российские военные отразили 17 наземных и 19 воздушных атак ВСУ

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские войска за неделю потеряли более 115 военнослужащих убитыми и ранеными при попытках прорваться на территорию ЛНР. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, российские военные отразили 17 наземных и 19 воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На участке Берестовое - Переездное отражены восемь атак подразделений ВСУ, потери противника составили свыше 35 единиц личного состава; на участке Новодружеск - Григоровка Вооруженные силы Украины шесть раз безуспешно штурмовали наши позиции и в результате потеряли около 20 человек убитыми и ранеными; на участке Волчеяровка - Ивано-Дарьевка отражены три атаки врага, потери ВСУ составили более 60 убитых и раненых", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник сообщил, что в результате действий российской сил уничтожены 27 беспилотников ВСУ, а также 10 единиц вооружения и военной техники: артиллерийских орудий, минометов, пулеметов, гранатометов, автотехники. Кроме того, уничтожены семь долговременных огневых точек, деревоземляных огневых точек, узлов связи и полевых складов боеприпасов.