1 ноября, 08:54

Патрушев в Томске посетил предприятие "Микран"

Компания разрабатывает и выпускает телекоммуникационное оборудование, приборы СВЧ, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Томск посетил предприятие "Микран" - это крупный производитель радиоэлектроники.

Компания, в частности, разрабатывает и выпускает телекоммуникационное оборудование, приборы СВЧ, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи.

Патрушеву показали производство, рассказали об основных направлениях деятельности "Микрана". Так, секретарь российского Совбеза увидел действующие технологические линии и перспективные разработки. Вместе с ним предприятие осмотрели полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Томской области Владимир Мазур.

Патрушев также обсудил с руководством "Микрана" расширение производства и внедрение на нем новых технологий. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация