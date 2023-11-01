Захарова: наличие в России ответственных СМИ помогло купировать ситуацию в Махачкале

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что реакция в России на события в Махачкале, "начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов", продемонстрировала единство внутри страны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Наличие в России ответственных медиаресурсов помогло купировать катастрофическое развитие событий в Махачкале, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на II форуме "Развитие медиа в меняющемся мире".

"Национальные СМИ - это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие [событий]. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство, заключающих между собой договоры СМИ, то мы бы стали информационными рабами, - сказала дипломат. - И последние развития событий, в том числе в Махачкале, это показали". По ее словам, купировать эту ситуацию удалось в том числе благодаря наличию "собственных национальных СМИ, коммуникационных площадок, национальных социальных сетей, которые исповедуют ответственность, а не хаос".

Захарова также подчеркнула, что реакция в России на события в Махачкале, "начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов", продемонстрировала единство внутри страны. "То, как мы на это отреагировали, показало, что, действительно, мы едины и что мы умеем преодолевать такие препятствия", - добавила она.