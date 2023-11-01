1 ноября, 09:04,
обновлено 1 ноября, 09:13
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил, что ХАМАС может освободить заложников-иностранцев

Детали пока неизвестны, сообщил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ХАМАС может отпустить находящихся в заложниках иностранцев, детали пока неизвестны.

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Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Прошла информация, что ХАМАС, возможно, будет освобождать иностранцев, но мы не знаем, как и когда", - сказал он.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 229. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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