Посол Палестины в РФ заявил, что ХАМАС может освободить заложников-иностранцев

Детали пока неизвестны, сообщил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ХАМАС может отпустить находящихся в заложниках иностранцев, детали пока неизвестны.

Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Прошла информация, что ХАМАС, возможно, будет освобождать иностранцев, но мы не знаем, как и когда", - сказал он.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 229.