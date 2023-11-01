Нарышкин посетил Узбекистан

Директор СВР обсудил с главой Службы госбезопасности республики борьбу с терроризмом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 31 октября посетил Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с председателем Службы государственной безопасности республики Абдусаломом Азизовым борьбу с международным терроризмом и обмен разведывательной информацией. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

"31 октября 2023 года директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин посетил с рабочим визитом Узбекистан, где встретился с председателем Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Абдусаломом Азизовым, - информировали в СВР. - Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам".

Кроме того, отметили в Службе внешней разведки, стороны на переговорах рассмотрели основные вопросы взаимодействия спецслужб двух стран и обсудили перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период.

"Участники встречи подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества ведомств, которое является важной составляющей комплекса мер по защите национальных интересов России и Узбекистана. Отмечено совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также по ряду вопросов, непосредственно влияющих на безопасность двух государств", - добавили в СВР.

"Сергей Нарышкин и Абдусалом Азизов высказались за продолжение регулярного и предметного диалога в целях эффективного решения задач, стоящих перед дружественными спецслужбами. По итогам мероприятия приняты конкретные решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия", - заключили в пресс-бюро СВР.