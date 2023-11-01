В России надеются, что Йемену удастся преодолеть кризисную ситуацию в стране

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил сохранение "положительной динамики" в торговле между двумя странами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что Йемену удастся в скором времени преодолеть кризисную ситуацию в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на заседании Хакимовского клуба в Дипломатической академии МИД РФ.

"Искренне надеемся, что Йеменской Республике удастся в скором времени преодолеть [политический и экономический] кризисы", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат указал, что отношения между Россией и Йеменом "основываются на принципах равноправия и взаимоуважения".

Богданов также обратил внимание на сохранение "положительной динамики" в торговле между двумя странами.