1 ноября, 13:05

Дипломаты МИД РФ и Ирана обсудили упрощение условий взаимных поездок граждан

Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию взаимодействия в консульской сфере, сообщили в дипведомстве РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Дипломаты России и Ирана на консультациях в Москве обсудили упрощение условий взаимных поездок граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Консульского департамента МИД России.

"31 октября в Москве состоялись российско-иранские консульские консультации. Российскую делегацию возглавлял директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов, иранскую - генеральный директор Консульского департамента МИД Ирана Алиреза Махмуди, - указали в министерстве. - Обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития консульских отношений между двумя странами. Особое внимание уделено проблематике упрощения условий взаимных поездок граждан".

Как добавили в дипведомстве, стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию взаимодействия в консульской сфере. 

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