Песков заявил, что Путин не планирует контактов с США перед решением по ДВЗЯИ

По словам пресс-секретаря президента РФ, "они не требуются"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контакты с США перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) российской стороне не требуются. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты с американцами перед тем, как Владимир Путин примет решение по вопросу о подписании закона об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ.

"Они [контакты] не требуются", - сказал представитель Кремля.

Закон о дератификации ДВЗЯИ был одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту 25 октября. Согласно конституции, у президента есть 14 дней на решение вопроса о подписании закона.

Договор был подписан от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован Россией 27 мая 2000 года. Этот многосторонний документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Российские парламентарии поясняли, что невыполнение США, Китаем, Египтом, Израилем, Ираном, Индией, КНДР и Пакистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу, демонстрирует их неготовность принимать на себя весь объем соответствующих обязательств и вынуждает РФ принимать ответные меры, чтобы сбалансировать положение дел.

Впервые о том, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил сам президент РФ Владимир Путин в начале октября. Он пояснил, что Москва могла бы повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, который подписал, но не ратифицировал договор.