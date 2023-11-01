В Думу внесли законопроект, направленный против фиктивных браков с иностранцами

Авторы инициативы предложили установить минимальный срок в два года для нахождения в браке с гражданином России при отсутствии общего ребенка

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает для иностранных граждан минимальный двухлетний срок нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законодательной инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Разработчики отмечают, что законопроект направлен на исключение практики заключения фиктивных браков и установления фиктивного отцовства для получения иностранными гражданами права на постоянное проживание в РФ и в дальнейшем - российского гражданства.

"Предлагается установить минимальный срок в два года для нахождения в браке с гражданином РФ (если нет общего ребенка, рожденного в браке), чтобы иностранный гражданин мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, а также закрепить условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения при наличии детей - граждан РФ", - написал Клишас в Telegram-канале.

Кроме того, законопроектом предлагается аннулировать РВП и ВНЖ в России, если судом отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, а также если суд признал недействительным брак с гражданином РФ, который стал основанием получения разрешительного документа для нахождения в России. Также с целью обеспечения права иностранных и российских граждан на семейную жизнь законопроектом предусматривается возможность продления иностранному гражданину обыкновенной частной визы, если он является близким родственником гражданина РФ.

Изменения предлагается внести в законы о порядке выезда из РФ и въезда в РФ и о правовом положении иностранных граждан.

Действующий порядок и статистика

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, по общему правилу иностранный гражданин получает РВП в пределах ежегодно утверждаемой правительством РФ квоты "с учетом соответствия претендента определенным критериям". При этом не соответствующие этим критериям иностранцы зачастую для легализации на территории РФ "используют институт брака без намерения создания семьи", так как действующим законодательством не предусмотрено условие по сроку состояния в браке с гражданином России перед обращением за получением РВП в упрощенном порядке.

Такое разрешение иностранец может получить без учета правительственной квоты в случае, если он состоит в браке с гражданином РФ, проживающим в России. "Данная норма является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ", - указывают авторы законодательной инициативы.

Парламентарии приводят данные, согласно которым "отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию". Так, в 2022 году принято 59 тыс. решений о выдаче РВП в связи с заключением брака с россиянином, что составляет 33% от общего количества решений о выдаче РВП, тогда как в 2020 году доля решений по этому основанию составляла 26,5%, а в 2017 году - 23,5%. При этом, как отмечается, наибольшее количество таких решений принято в отношении граждан Таджикистана.