МИД РФ сообщил о работе с Израилем, Египтом и Палестиной по вопросу эвакуации россиян

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что данные о возможности выхода граждан РФ из сектора Газа через "Рафах" надо уточнять

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская сторона работает с Израилем, Египтом и Палестиной над эвакуацией граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами, и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами, с тем, чтобы через КПП "Рафах" вывести наших граждан", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат в этой связи отметил, что данные о возможности выхода россиян из сектора Газа через "Рафах" надо уточнять. "Если есть какие-то подвижки, то я этому очень рад", - добавил Богданов.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС о том, что российские дипломаты в Рамалле проверяют информацию СМИ об открытии КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа для эвакуации иностранцев. Зарипова сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян.