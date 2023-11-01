1 ноября, 13:57,
обновлено 1 ноября, 14:13
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ и посол Ливана обсудили обстановку на фоне напряженности с Израилем

Сергей Вершинин и Шауки Бу Нассар в том числе отметили важность предотвращения расширения текущего беспрецедентного кризиса за счет втягивания в конфронтацию соседних государств

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили обстановку в стране в свете растущей напряженности с Израилем.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Состоялось обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом рассмотрения данной проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Особое внимание в связи с этим было уделено обстановке в Ливане в свете растущей напряженности с Израилем и усилиям Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), направленных на сохранение стабильности и безопасности в районе "голубой линии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в ведомстве, стороны отметили важность предотвращения расширения текущего беспрецедентного кризиса за счет втягивания в конфронтацию соседних стран, а также неотложную необходимость полного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа с реализацией всего комплекса срочных гуманитарных мер. 

Теги:
ЛиванПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация