Замглавы МИД РФ и посол Ливана обсудили обстановку на фоне напряженности с Израилем

Сергей Вершинин и Шауки Бу Нассар в том числе отметили важность предотвращения расширения текущего беспрецедентного кризиса за счет втягивания в конфронтацию соседних государств

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили обстановку в стране в свете растущей напряженности с Израилем.

"Состоялось обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом рассмотрения данной проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Особое внимание в связи с этим было уделено обстановке в Ливане в свете растущей напряженности с Израилем и усилиям Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), направленных на сохранение стабильности и безопасности в районе "голубой линии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в ведомстве, стороны отметили важность предотвращения расширения текущего беспрецедентного кризиса за счет втягивания в конфронтацию соседних стран, а также неотложную необходимость полного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа с реализацией всего комплекса срочных гуманитарных мер.