МИД РФ передал данные по желающим выехать из Газы россиянам задействованным странам

В ведомстве отметили, что остановка в этом регионе остается крайне тяжелой, и призвали российских граждан принимать необходимые меры по обеспечению личной безопасности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия передала всю информацию по желающим эвакуироваться из Газы гражданам РФ властям задействованных стран. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена", - говорится в сообщении.

В МИД России отметили, что Москва предпринимает всемерные усилия по обеспечению скорейшего вывода российских граждан из сектора Газа.

"Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой. Вновь призываем российских граждан принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, внимательно следить за сообщениями МИД России и российских дипмиссий", - указали в дипведомстве.