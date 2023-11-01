Лавров и глава МИД Йемена подтвердили готовность возобновить двустороннее сотрудничество

Стороны отметили традиционно дружественный характер связей между Россией и Йеменом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак в ходе обмена поздравлениями по случаю 95-й годовщины установления дипломатических отношений подтвердили готовность к восстановлению многопланового сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С обеих сторон отмечен традиционно дружественный характер связей между Россией и Йеменом. Подтвержден настрой на дальнейшую всестороннюю поддержку усилиям, нацеленным на комплексное политико-дипломатическое урегулирование йеменского кризиса, а также готовность к восстановлению многопланового взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по мере нормализации обстановки в Йемене", - указали в дипведомстве.