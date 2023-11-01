Лаврентьев провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию передал послание главе исламской республики Эбрахиму Раиси от российского лидера Владимира Путина

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время своего визита в Тегеран провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, Лаврентьев и Ахмадиян обсудили последние события в регионе, в частности ситуацию в секторе Газа.

Лаврентьев на встрече с секретарем передал послание президенту исламской республики Эбрахиму Раиси от президента РФ Владимира Путина.

26 октября иранского коллегу принял в Москве и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Они отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке и оказания гуманитарной помощи палестинскому населению.

Ранее Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в котором обсудили обострившийся палестино-израильский конфликт и его урегулирование. Иранская сторона сообщала, что в число тем разговора также вошли "события на Кавказе".