В Дагестане уволили чиновника, принимавшего участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Как сообщил глава региона Сергей Меликов, сотрудник, находясь в администрации "делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое"

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Дагестанский чиновник, принимавший участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту 29 октября, был уволен. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов, отвечая на вопрос журналистов.

"Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. <...> Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился", - сказал Меликов. По его словам, сотрудник, находясь в администрации "делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое".

"Вот именно к этим людям моя непримиримая позиция", - добавил Меликов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.