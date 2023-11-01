Постпред РФ: Запад нарушил конвенцию ООН о коррупции, свернув сотрудничество с Москвой

По словам Михаила Ульянова, наиболее остро стоит проблема возвращения похищенных активов в страны их происхождения

ВЕНА, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Запада в нарушение конвенции ООН свернули сотрудничество с РФ в области борьбы с коррупцией. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по случаю 20-летия принятия конвенции ООН против коррупции.

"Как неоднократно отмечали российские компетентные ведомства, западные страны, действуя исключительно по политическим мотивам и в нарушение положений конвенции, свернули с нами профильное сотрудничество. Они не отвечают на наши запросы об оказании правовой помощи, укрывают на своей территории преступников, включая совершивших правонарушения коррупционной направленности, отказывают нам в их экстрадиции", - сказал дипломат.

По словам постпреда, сегодня наиболее остро стоит проблема возвращения похищенных активов в страны их происхождения. "Западники всячески стремятся тормозить этот процесс, не выполняя соответствующие положения конвенции. Имеется множество примеров, когда возврат активов обставляется ими различными зачастую заведомо неприемлемыми условиями, многие из которых граничат с вмешательством во внутренние дела государств", - заявил Ульянов.

Россия инициировала разработку отдельного международного инструмента по этому вопросу, который бы функционировал под эгидой ООН. "Противодействуют нам в этом прежде всего США", - добавил постпред.