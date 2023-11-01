Постпред РФ: Запад хочет политизировать тему международной борьбы с коррупцией

Михаил Ульянов отметил, что конвенция остается единственным международным юридически обязательным инструментом в этой сфере

ВЕНА, 1 ноября. /ТАСС/. Запад пытается политизировать вопрос международной борьбы с коррупцией, в том числе за счет темы Украины. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по случаю 20-летия принятия конвенции ООН против коррупции.

"К сожалению, сейчас приходится констатировать, что это важное направление, как и многие другие международные треки, подверглось беспрецедентной политизации со стороны коллективного Запада. Западные государства пытаются привносить непрофильные и крайне политизированные вопросы, в частности, касающиеся ситуации вокруг Украины, в работу как самой Конференции сторон конвенции, так и ее специализированных органов - межправительственных рабочих групп", - сказал дипломат.

Он отметил, что конвенция остается единственным международным юридически обязательным инструментом в этой сфере. "В ней сформулированы ключевые принципы борьбы с коррупцией, которым должны следовать страны на национальном уровне. Она также заложила основы международного антикоррупционного сотрудничества", - пояснил Ульянов.

Россия совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности продолжает реализацию ряда совместных проектов по различным аспектам противодействия коррупции. "Речь идет о таких инициативах, как продвижение антикоррупционного образования, защита спорта от коррупции, проведение исследования по вопросу гражданско-правовой и административной ответственности за коррупцию", - сказал Ульянов.