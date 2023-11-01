Кабмин РФ одобрил поправки в соглашение с Белоруссией о безопасности

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило протокол с изменениями в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить <…> протокол между РФ и Республикой Беларусь о внесении изменений в соглашение между РФ и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в городе Минске 3 декабря 2022 года", - говорится в документе.