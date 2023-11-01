1 ноября, 17:22

Кабмин РФ одобрил поправки в соглашение с Белоруссией о безопасности

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило протокол с изменениями в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить <…> протокол между РФ и Республикой Беларусь о внесении изменений в соглашение между РФ и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в городе Минске 3 декабря 2022 года", - говорится в документе. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация