Путин предупредил, что Запад и далее может устраивать диверсии против РФ

В этой связи президент напомнил о ситуациях с "Северными потоками" и газопроводом Balticconnector

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил, что Запад может и далее устраивать диверсии, саботаж и провокации против России, как это было в ситуации с "Северными потоками" и газопроводом Balticconnector. Глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

"Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", - сказал Путин.

В этой связи он напомнил о диверсиях на "Северных потоках". "Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она (газопроводная труба - прим. ТАСС) сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее, как факт, за который можно как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас", - продолжил президент.

"Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов", - заключил Путин.