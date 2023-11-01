Захарова поинтересовалась у Мелони о ее готовности героизировать итальянский фашизм

Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала заявление премьер-министра Италии о праве Украины героизировать пособников нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний премьер-министра Италии Джорджи Мелони о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича поинтересовалась у нее, готова ли та героизировать итальянских фашистов. Соответствующие вопросы к итальянскому политику Захарова разместила в Telegram-канале.

"Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони поведала в "интервью" российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича: "Я думаю, что они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь", - отметила дипломат. - Либо это извечная проблема современных западных политиков - дурное образование, либо национализм. Проверим?"

"Госпожа Мелони, Вы готовы героизировать Акилле Стараче, первого секретаря Национальной фашистской партии (НФП) в 1931-1939 годах, инициатора антисемитской кампании 1938 года? Или Алессандро Паволини, министра культуры в 1939-1943 годах, одного из создателей "республики Сало", первого и, слава Богу, последнего генсекретаря Республиканской фашистской партии (преемницы НФП) в 1943-1945 годах? - обратила внимание Захарова. - А возродить печально знаменитые "черные бригады", которые действовали в 1943-1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии?"

Мелони в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, также сказала, что украинское "контрнаступление" принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.