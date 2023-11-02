В МИД РФ заявили, что Киеву не хватает мужества и мудрости для урегулирования с Россией

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Возможности политического урегулирования зависят от Киева. К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала возможности достижения целей спецоперации на Украине политико-дипломатическими средствами. Полищук напомнил, что весной прошлого года Москва и Киев вели переговоры, о которых украинская сторона сначала попросила, а потом сама же от них отказалась "по указке западных покровителей". "Позднее он [Киев] юридически сам себе запретил их продолжение, выдвинув набор ультиматумов в адрес России под названием "формула мира", - пояснил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.

"Сейчас он носится, как с писаной торбой, с этой "формулой", пытаясь обманным путем увеличить число ее сторонников. Получается плохо", - заключил Полищук.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене (Дания), 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте 28-29 октября. Россию на эти встречи не приглашали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.